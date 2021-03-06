طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ غدا

يستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.