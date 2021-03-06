بايدن يشيد بإقرار مجلس الشيوخ الخطة الاقتصادية

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بتصويت مجلس الشيوخ لصالح إقرار خطة التحفيز الاقتصادية البالغة 1,9 تريليون دولار.وقال بايدن: إنّ الولايات المتحدة في "حاجة ماسة إليها" للتعامل مع تداعيات الأزمة الوبائية.وأضاف في البيت الأبيض: "خطونا خطوة عملاقة" لمساعدة الأمريكيين، علمًا أنّه كان قد جعل من هذه الخطة أحد وعود حملته الانتخابية.