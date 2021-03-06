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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3158 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

السبت 06/مارس/2021 - 09:33 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت،إلى 393211 بعد تسجيل 3158 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 393211 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة: أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5013 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا.

وبدأت الإثنين الماضي المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للإقفال العام، وشملت بالإضافة إلى القطاعات التي فتحت في المرحلتين الأولى والثانية، المحال التجارية،كما رفعت القدرة التشغيلية للمؤسسات إلى 50 في المئة، مع إلزامها بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا للموظفين بشكل دوري.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2021331.

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