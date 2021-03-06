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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الحضور إلى المدرسة اختياري».. مديريات التعليم تستعد لـ«الترم» الثاني

السبت 06/مارس/2021 - 06:59 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تستعد مديريات التربية والتعليم، لبدء الفصل الدراسي الثاني، بعد الانتهاء من امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي، نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب الكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 20210218، لحضور الطلاب المدارس في الترم الثاني بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول.

تكون طبقا للضوابط التالية:

١_ الحضور بنفس أيام التناوب للفصل الدراسي الأول للصفوف الصغرى وللصفوف العليا

٢_عودة حضور الطلاب الى المدرسة اختيارى (بدون غياب) حسب جداول الحضور كما فى الترم الأول

٣_ لا يوجد بالترم الثاني درجات اعمال سنة نهائيا إنما يحاسب الطالب على درجته بالامتحان المجمع فقط

٤_عودة العمل بمجموعات التقوية المدرسية

٥_فى حالة رغبة ولى الأمر فى عدم حضور الطالب إلى المدرسة يقوم بتحرير إقرار بالمدرسة مرفق معه صورة بطاقة ولي الأمر ويقر فيه بأنه سوف يتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على أن يحضر أيام الاختبارات فقط.

ولذلك يجب على ولى أمر الطالب أن يتوجه الى المدرسة بنفسه لكتابة الإقرار بعدم الحضور فى الترم الثاني أو أن يقوم بطباعة نموذج الإقرار المرفق والامضاء عليه وأن يرفق معه صورة الرقم القومي ولا مانع من إرساله مع الأم.

يجب التأكيد على طلاب النقل من الصف الرابع حتى الثاني الإعدادي بالحضور اثناء الاختبارات "الامتحان" نهاية كل شهر حيث ان الامتحانات الشهرية هى بديلا عن امتحانات اخر العام وستضاف متوسط درجات الثلاثة شهور إلى درجات الترم الاول

٦_من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة عن طريق تقديم اقرار بذلك الى الى الإدارة التعليمية.

٧_امتحانات المواد التى لاتضاف إلى المجموع لجميع المراحل فى نهاية العام للطلبة من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى وسيتم عقد الامتحانات في المنهج كله من الترم الأول حتى الترم الثاني.

٨_الشهادتان الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية لها امتحانات كاملة وتقليدية بنهاية العام وفي لجان مؤمنة.

٩_يؤدي الشهادة الإعدادية امتحاناتها على مقررات الفصل الدراسي الثاني فقط ويحاسب الطالب على مجموعها في الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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