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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

السبت 06/مارس/2021 - 06:42 م
كورونا
كورونا
وكالات
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لديكم آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت، حيث أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء "كوفيد-19" سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ليل الجمعة السبت على سلسلة طويلة من التعديلات على حزمة الانعاش البالغة 1,9 تريليون دولار التي طرحها جو بايدن، في جلسة طويلة ما زال الديموقراطيون يأملون في اختتامها بتصويت حاسم نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن "هذا الاتفاق يسمح لنا بالمضي قدمًا في خطة التحفيز الأمريكية التي نحتاج إليها بشكل عاجل".

تدفق الألمان على سلسلة متاجر آلدي لشراء أول اختبارات كورونا السريعة التي تطرح للبيع في ارجاء البلاد، مع نفاد الكميات المعروضة للبيع خلال ساعات قليلة.

وواجه منافسه ليدل عطلا في الموقع الالكتروني بعدما بدأ طرح ادوات للاختبار المنزلي للبيع على الإنترنت.

أقرت كاليفورنيا الجمعة تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة "كوفيد-19" بما يتيح إعادة فتح مجمع ديزني لاند ومراكز ترفيهية أخرى، إضافة إلى المدارج في الهواء الطلق اعتبارًا من الأول من أبريل، مع تقليل القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة.

أفاد صحفيو وكالة فرانس برس بأنّ 20 شخصًا أصيبوا بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات عنيفة في باراجواي الجمعة احتجاجًا على إدارة السلطة لأزمة فيروس كورونا، في حين قدَّم وزير الصحة خوليو مازوليني الذي تعرض لهجوم عنيف في الأيام الأخيرة من قبل نقابات العاملين في القطاع الصحي ونواب، بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، تقديم استقالته.

أعلنت فنلندا أنها سترجئ موعد الانتخابات المحلية المقررة أساسًا في أبريل إلى يونيو، في إجراء عارضه فقط حزب الفنلنديين الحقيقيين اليميني المتطرف.

تسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و581 ألفًا و034 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11:00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 116 مليونًا و31 ألفًا و470 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 522 ألفًا و879 وفاة، تليها البرازيل التي سجلت 262 ألفًا و770 وفاة، ثم المكسيك حيث بلغ عدد الوفيات 189 ألفًا و578، فالهند حيث توفي 157 ألفًا و656 شخصًا وبريطانيا التي سجلت 124 ألفًا و261 وفاة.

حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنّ الوباء يهدد بتقويض التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تتحمل النساء نصيب الأسد من رعاية الأطفال في حالة الإغلاق، ومن المرجح أن يعملن في وظائف معرضة للخطر.

وقالت الزعيمة المخضرمة: "مرة أخرى، غالبًا ما يتعين على النساء القيام بشكل جيد بالموازنة بين التعليم المنزلي ورعاية الأطفال والوظائف الخاصة بهن".

كما يفوق عدد النساء عدد الرجال في مهن الرعاية في وقت تكون فيه هذه الوظائف "صعبة بشكل خاص".

تلقى عدد من القردة العليا في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا صمم خصيصى للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد "كوفيد-19"، على ما أفاد مسئولو الحديقة.

وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس كورونا في مطلع شهر يناير الفائت، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها.

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