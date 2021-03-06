"المحامين" تستقبل طلبات الحصول على البطاقة التموينية بمقر النقابة العامة

بدأت النقابة العامة للمحامين، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، في استقبال طلبات المحامين للحصول على البطاقة التموينية، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وذلك في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.وأتاحت النقابة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على البطاقة التموينية في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، حتى يتمكن محامي القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة من الحصول عليها، وملء البيانات وتسليم الأوراق المطلوبة طبقًا للطلب المرفق.وعن النقابات الفرعية، أكدت النقابة في إعلان لها أمس، أنه قد تم إخطارها جميعًا وتسليمها الاستمارات، حتى يتسنى للسادة المحامين الحصول على الاستمارة وملء البيانات المطلوبة، وتسليمها للمندوب، الذي بدوره يقوم بتسليمها إلى الموظف المختص بالنقابة العامة لمراجعتها وإرسالها للتنفيذ، ثم إرسالها للفرعيات بعد إنهائها في شكل بطاقات ذكية تموينية، على أن يكون هناك تواصل من جانب النقابة العامة بكل مقدم طلب من الأساتذة المحامين وإخباره بالنتيجة تلفونيًا.