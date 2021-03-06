معهد المشورة بالمعادى يطلق ورشة عمل «بيوت فرحانة»

أطلق معهد المشورة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي، ورشة عمل جديدة بعنوان "بيوت فرحانة"، وذلك بمقر المعهد بكنيسة مارجرجس كوتسيكا.وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الأسرة المسيحية، من بينها "كيفية التعامل مع شريك الحياة" وكيفية دعم مشاعر الغفران لمواجهة الإساءات وغيرها من موضوعات بحضور عدد من الأسر القبطية.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس الجاري، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات أول أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.