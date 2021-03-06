رانيا فريد شوقى تبدأ تصوير دورها فى «ولاد ناس»

بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي، اليوم السبت، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "ولاد ناس" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر رمضان المقبل.وأوضحت رانيا- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المسلسل تدور أحداثه حول مشاكل التعليم والمدارس الدولية في مصر.وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل قائلة: "مسلسل ولاد ناس سيكون من أفضل الأعمال التي شاركت فيها منذ سنوات، وأتوقع أن يحقق ردود فعل إيجابية، نظرا لأهمية القضية التي يتناولها، وهي قضية التعليم، وعلاقة الآباء بالأبناء في ظل متغيرات التكنولوجيا، التي أثرت بشكل كبير على العلاقات الشخصية والأسرية".ويشهد مسلسل "ولاد ناس" عودة رانيا فريد شوقي للماراثون الدرامي الرمضاني بعد غياب سنوات منذ أن شاركت الفنان عادل إمام في بطولة مسلسل "عوالم خفية"، والذي حقق نجاحا كبيرا.مسلسل "ولاد ناس" يشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبد الحليم وآخرون ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فؤاد ألفت عمر، لقاء سويدان، ومن سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.