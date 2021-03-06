بدء توافد الأقباط لحضور سيامة الأساقفة الجدد بالعاصمة الإدارية (صور)

بدأ منذ قليل توافد عدد من الأقباط إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لحضور طقس عشية سيامة عدد من الأساقفة الجدد بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.ومن المقرر أن تقام صلوات عشية سيامة الأساقفة الجدد، في الساعة الخامسة مساء اليوم، وتعتبر هذه هي السيامة الأولى التي تتم بداخل كاتدرائية العاصمة الجديدة.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.