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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تكشف حقيقة فيديو الغش المتداول بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة

السبت 06/مارس/2021 - 12:23 م
ناصر شعبان
ناصر شعبان
نورهان عبدالرحمن
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علق ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، على الفيديو المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا المزعوم أنه لطلاب الصف الأول الثانوي العام بمدرسة السعيدية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أثناء أدائهم امتحان مادة الفلسفة والمنطق الذي أداه الطلاب اليوم.

وأوضح مقطع الفيديو وجود غش جماعي وتبادل في إجابات الأسئلة بين الطلاب داخل اللجنة الامتحانية.

وأشار مدير الإدارة إلى أنه تم ذلك بالفعل داخل مدرسة السعيدية، أول أمس الخميس، أثناء امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، وتم إحالة 2 من الملاحظين ومراقب الدور للشئون القانونية.

وكان الطالب عبدالرحمن عبدالفتاح، قارئ القرآن الكريم بتعليم محافظة الجيزة السعيدية ومحافظة الجيزة، قد أكد أن غرفة عمليات الاتحادات الطلابية لاتحاد طلاب المدارس تابعت عن كثب ما يحدث داخل اللجان الامتحانية صباح اليوم السبت أثناء تأديتهم امتحان الفلسفة والمنطق.

وأكد أن الطلاب تمكنوا من دخول الامتحان بسهولة تامة، وانتهوا من تأدية الامتحان والإجابة عن الأسئلة في 10 دقائق، وأنهم في انتظار تأدية الامتحان الثاني في "مادة الفيزياء"، والذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة، مشيرا إلى أن الطلاب يقومون حاليا بمراجعة مادة الفيزياء قبل دخولهم الامتحان.

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