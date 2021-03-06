مسئول عراقي: زيارة البابا ستشجع السياحة الأثرية

صرح محافظ مدينة النجف العراقية، لؤي الياسري، اليوم السبت، بأن زيارة البابا فرنسيس إلى النجف الأشرف ستشجع السياحة الأثرية للمحافظة.وقال الياسري، في تصريحات صحفية، إن لقاء السيستاني بالبابا أكبر من تاريخي نظرا لما تشكله هاتان الشخصيتان من وزن دولي في العالم، لافتا إلى أن السيستاني له مكانة كبيرة لدى المكون المسيحي بسبب مواقفه النبيلة إبان تهجيرهم على يد عصابات داعش، وفقا لقناة "العراقية" الإخبارية.وأضاف أن هناك مجمعا سكنيا ممولا من مكتب السيستاني خصص للمسيحيين المهجرين، ولا يزال حتى الآن يسكنه جزء كبير منهم.وأوضح الياسري أن لقاء السيستاني بالبابا سيسهم في تعميق العلاقات بين الأديان وترسيخ مفهوم التسامح، وهذه الزيارة ستشجع المسيحيين على زيارة المحافظة خاصة مع وجود كنائس ومواقع أثرية في المحافظة.