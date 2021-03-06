الليلة.. الحلقة الأولى من «وراء كل باب.. ملناش إلا بعض»

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة، الليلة في تمام التاسعة مساءً، عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من مسلسل "وراء كل باب" باسم "ملناش إلا بعض" ضمن الحكايات التي تعرضها الشبكة تباعًا من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.الحكاية الأولى من بطولة النجمة صابرين والتي تجسد دور أم، وتدور الحكاية حول المتغيرات التي طرأت على الأسرة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد على مدار عام كامل، ويشاركها عدد كبير من الأبطال."ملناش إلا بعض" حكاية من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ويشارك في بطولتها كل من جمال عبدالناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتى، وعابد عنان، وسمر علام وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.