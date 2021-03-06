ضبط 82 كيلو مخدرات بسيارة شرطة في تركيا

أعلنت السلطات في تركيا، ضبط 82 كيلوجرام من المواد المخدرات في سيارة للشرطة على الحدود مع سوريا.وكانت قيادة قوات الدرك في ولاية "هاتاي" التركية الحدودية مع سوريا، وردتها معلومة مفادها أن ملازمين في المشاة سيدخلان منطقة عسكرية محظورة ويستخرجان منها مخدرات.وبناءً على ذلك، اتخذت المديرية الفرعية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة وفرق قيادة الدرك في مدينة أنطاكيا وفريق التحقيق في جرائم الدرك إجراءاتها اللازمة.