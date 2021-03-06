مناقشة رواية «حصن التراب» بصالون هالة البدرى

ضمن فعاليات صالون الكاتبة الروائية هالة البدري٬ يبث في السابعة من مساء اليوم السبت٬ عبر تطبيق زووم٬ لقاء لمناقشة رواية "حصن التراب.. حكاية عائلة موريسكية" والصادرة عن دار العين للنشر٬ للكاتب أحمد عبداللطيف.كانت "حصن التراب..حكاية عائلة موريسكية"، قد صدرت لأول مرة عن الدار في طبعتها الأولي عام 2017، ودخلت في العام التالي 2018 ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، كما تأهلت الرواية إلي القائمة القصيرة لكبار الأدباء والكتاب في فروع الرواية والقصة والقصيرة، لجائزة ساويرس الثقافية مطلع العام الجاري.وتدور أحداث الرواية حول عائلة "محمد دي مولينا" كواحد من ملايين المسلمين الأواخر في الأندلس، وما لاقوه من تشريد وعذابات في واحدة من أكثر المآسي الإنسانية التي لا يمكن نسيانها، محاكم التفتيش الإسبانية وتهجير الموريسكيين.تمزج الرواية بين الخيال والتاريخ غير الرسمي لكتابة حياة أفراد عاديين فرضت عليهم السلطة السياسية والدينية٬ أن يختاروا ما بين التخلي عن دينهم أو التهجير، ثم لم يسلموا من المقاصل والتعذيب، ولم يسلموا من الطرد بذريعة أنهم عرب ومسلمون، ثم نُبِذوا في الأرض الجديدة بذريعة أنهم مسيحيون إسبانيون.