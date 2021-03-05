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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 117 مليون دولار صادرات مصر للبحرين خلال 11 شهرا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:22 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للبحرين بلغت 116.9 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 57 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 60 مليون دولار خلال عام.

وفى المقابل، بلغت واردات مصر من البحرين 237.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 347.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 110.1 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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