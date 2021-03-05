جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مخدرات مع راكب مصرى، قادم من الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، فاشتبه عبدالعال نعمان، مدير الجمارك، فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 37 جرام ماريجوانا، و5 أمبولات ماريجوانا، و19 سيجارة ماريجوانا، وأمبول زيت ماريجوانا.من جانبه، قرر عبد لعال نعمان مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.