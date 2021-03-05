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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء مقديشو
الجمعة 05/مارس/2021 - 08:02 م
انفجار سيارة مفخخة
منار أحمد
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انفجرت سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة الصومالية، مقديشو، وفق ما أعلنته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
الكلمات المفتاحية
مقديشاو
انفجار
العاصمة
الصومال
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