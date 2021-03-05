اعتقال مسؤول بإدارة ترامب شارك في اقتحام الكابيتول

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الجمعة، مسؤولا عمل في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، شارك باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.وكان مبنى الكابيتول قد تعرض للاقتحام من قبل أنصار ترامب في السادس من يناير، اعتراضا على خسارته للانتخابات على يد غريمه جو بايدن.وادعى ترامب حينها أن الانتخابات الرئاسية "مزورة"، فيما اعتبره معارضون له دعوة لأنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول، مما أدى لاندلاع أعمال العنف والاقتحام الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ومنذ يوم الاقتحام، يشن مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة للقبض على المشاركين فيه، وقد نجح في اعتقال أبرزهم، وذلك بعدما تم توثيق عملية الاقتحام بمقاطع الفيديو والصور.إلا أن الاعتقال الجديد يعد الأول من نوعه، فهي المرة الأولى التي يتم اعتقال مسؤول عمل في إدارة ترامب، شارك في الاقتحام واعتدى على أفراد من الشرطة.