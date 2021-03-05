الشرطة الفرنسية تعتقل شخصًا يحمل سكينًا: اقتحم مدرسة يهودية

اهتمت الصحف العبرية، اليوم، بحادثة وقعت في فرنسا، حيث تم ضبط واعتقال شخص كان يحمل سكينا بالقرب من مدرسة يهودية في مدينة مرسيليا الفرنسية.وفقاً للتقارير، فإن الشخص حاول الدخول إلى مدرسة "يفنية" في المدينة الساعة الـ08:15 صباحا، لكن تم إبعاده من قبل حراس المدرسة، وعندما حاول بعد ذلك الدخول إلى متجر لبيع المنتجات الحلال حسب الشريعة اليهودية (كوشير)، القريبة من المدرسة، نفس الحراس قاموا بالتصدي له والتغلب عليه وقامت الشرطة باعتقاله.وحسب التقارير، فإنه لم تقع أية إصابات في الحدث، لكنه طلب من الطلاب لفترة من الوقت الاحتماء.كما أمر قائد شرطة المدينة بوضع حراسة أمام المدرسة، وأمر رجال الشرطة بالتجول في محيط مواقع يهودية أخرى في المدينة.