البابا فرنسيس: أشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق

قال البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، إنه يشجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق، مضيفا خلال لقائه مع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، أن التحديات تتطلب منا التعاون من أجل التصدي لعدم المساواة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد بابا الفاتيكان أن المجتمع الدولي يقوم بدور حاسم لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.