الرئيس العراقى يستقبل البابا فرنسيس

استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، قبل قليل، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثانى في قصر بغداد.وكان البابا فرنسيس غادر مطار بغداد وتوجه إلى قصر الرئاسة فى العاصمة بغداد، للقاء الرئيس العراقى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.ووصل بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر 4 أيام وتشمل عددا من المدن العراقية.