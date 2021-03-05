بابا الفاتيكان: رحلتي إلى العراق واجب نحو أرض عانت الكثير

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الجمعة: "أنا سعيد بمعاودة السفر، الرحلة اليوم معي هي واجب نحو أرض عانت الكثير منذ سنوات شكرا على مشاركتي هذه الرحلة".وشدد البابا فرنسيس في كلمة للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى بغداد، على التزامه بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، قائلًا: "سألتزم بالإجراءات ولن أتمكن من مصافحتكم".ووصل قبل قليل البابا فرنسيس إلى العاصمة بغداد، وتوجه حاليا إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس العراقى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية «واع».