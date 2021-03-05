إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب، اليوم الجمعة، صياد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال فتحت النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر البلدة ما أدى إلى إصابة الصياد ووقوع أضرار في بعض المراكب.