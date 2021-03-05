انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في فيتنام الاثنين المقبل

أعلن نجوين تان دونج، وزير الصحة الفيتنامي، اليوم الجمعة، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل.وقال وزير الصحة الفيتنامي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه) على موقعها الالكتروني، إنه من المقرر انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فيتنام، يوم الاثنين المقبل، بعد استلام البلاد الدفعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" شهر فبراير الماضي والمكونة من 117 ألف جرعة.وأضاف الوزير أنه من المتوقع البدء بإعطاء الجرعات الأولى من لقاح استرازينيكا لأعضاء الأطقم الطبية في 18 مستشفى، يتولى علاج مرضى كورونا في 13 إقليما ومدينة وفي المناطق التي ترتفع فيها أعداد الإصابات