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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الرفاع يتوج بكأس ملك البحرين لكرة القدم بعد فوزه على الأهلى

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:54 ص
فريق الرفاع
فريق الرفاع
أش أ
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توج فريق الرفاع بلقب النسخة الرابعة والأربعين لكأس ملك البحرين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فريق الأهلي بهدفين دون مقابل اليوم "الخميس" في نهائي البطولة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا انه سجل للرفاع كل من جاسم الشيخ في الدقيقة (55)، والبديل كميل الأسود مع الدقيقة (76).

وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على استاد البحرين الوطني بدون حضور الجماهير نظرًا للظروف الراهنة بسبب فيروس "كورونا"؛ وبناء على توصيات وزارة شؤون الشباب والرياضة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

ونجح فريق الرفاع في حصد لقبه السادس من أصل 13 تأهل لنهائي البطولة، حيث توج من قبل في مواسم (1985 و1986 و1998 و2010 و2019)، فيما فشل فريق الأهلي في إضافة اللقب السادس بعد ان كان اخر تتويج له بالكأس في موسم 2003.

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