تفاصيل انطلاق «سعفان في التليفزيون»: ميدو ضيف الحلقة الأولى

تطلق قناة mbc مصر أولى حلقات برنامجها الجديد "سعفان في التليفزيون" الذي يقدمه الشاب مصطفي البنا، وذلك في الثامنة مساء كل سبت.ويبدأ الفنان الشاب رحلة برنامجه الجديد عبر شاشة MBC مصر، في موسمه الأول السبت المقبل بعد نجاحات كبيرة عبر قناته على "يويتوب"، حقق خلالها البنا مُتابعات كبيرة مع شخصية سعفان، والتي شهدت تفاعلا قياسيا خلال الفترة الماضية.ويُقدم مصطفى البنا خلال الحلقات فقرات متنوعة ويُناقش قضايا اجتماعية غنية بأسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.ويستضيف البرنامج خلال حلقات الموسم الأول نُخبة من النجوم أبرزهم آيتن عامر، بيومي فؤاد، ماجد المصري، محمود الليثي، مصطفى قمر، وحسن شاكوش، وغيرهم، إضافة إلى ضيف الحلقة الأولى أحمد حسام ميدو.وعبّر مصطفى البنا في تصريحات صحفية عن سعادته بظهور أولى تجاربه البرامجية عبر شاشة MBC مصر، وقال إنه يأمل أن يحظي البرنامج الجديد بإعجاب وقبول المُشاهدين في كل مكان، لافتًا إلى أن شخصية سعفان لاقت نجاحًا وتجاوبًا كبيرين من المُتابعين لها عبر "يويتوب"، لكننا عبر الشاشة نُقدم صورة مُغايرة ونطرح الكثير من الأنماط والأفكار، إضافة إلى السخرية من كُل شىء في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأسرة.برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجه رامي رزق الله، ويعرض أسبوعيًا كل سبت على "MBC مصر" في الثامنة مساءً، ويبدأ عرضُه السبت 6 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.