غلق مقهى قدّم شيشة وخالف الإجراءات الاحترازية بالمنيا

قرر رئيس مركز ومدينة المنيا إغلاق مقهي بحي جنوب المدينة لمدة أسبوع، لتقديمه الشيشة واستخدام أكواب زجاجية ومعدات متعددة الاستخدام، وعدم مراعاة التباعد، والسماح بالتجمعات بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه أثناء قيامه بمتابعة الأعمال وتفقد المشروعات لتحقيق الانضباط، لاحظ وجود مقهي بحي جنوب المدينة بمساكن الحميات بأرض المولد يقدم الشيش بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، فضلا عن استخدام أدوات ومعدات مخالفة لقرارات الحظر من كوبايات زجاج وأدوات متعددة الاستخدام، ومخالفته عدم السماح بالتجمعات دون الحفاظ على مسافات التباعد، فقرر غلق وتشميع المقهي لمدة أسبوع، مع التأكيد على تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة هذه الإجراءات.وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع جميع الإشغالات المحيطة بالمقهى، وشدد على رئيس الحي، أيمن حسانين، بضرورة مواصلة وعمل حملات دورية بجميع الشوارع للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية.