«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ساحل سليم الجاري الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.يأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" وتستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونائبه وعدد من مسئولي الوحدة المحلية ومسئولي التنفيذ بتلك المشروعات.