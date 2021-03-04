انتهاء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس لـ«تانية ثانوي»

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من أداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.