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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد عيد الأم 2021 وحكم الاحتفال به

الخميس 04/مارس/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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يحل علينا في شهر مارس 2021، عيد الأم الذي ينتظره الكثير للاحتفال به، حيث ترتفع عمليات البحث في هذه الفترة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وموقع " جوجل " من قبل الكثير عن موعد عيد الأم 2021 وحكم الاحتفال به.

ويحتفل الشعب المصري بعيد الأم كل سنة من شهر مارس، لأن هذا اليوم يعتبر مميز جدًا لدى الأمهات والسيدات أيضًا، ويقوم الأبناء بإهداء أمهاتهم أرق الكلمات وأجمل الهدايا، تعبيرًا لها عن الحب وتقديرًا لها لأنها تحملت الكثير لتقديم كل ما هو أفضل لأولادها.

وعيد الأم ليس بمصر فقط بلا، حيث تحتفل الولايات المتحدة أيضًا بعيد الأم، في نفس الشهر ولكن ليس بنفس اليوم، ويحتفلون بعيد الأم في الثامن من شهر مارس، وذلك تكريمًا لها ولدورها في المجتمع وتقديرًا لمجهوداتهن في التربية وبناء أسرة متكاملة.

وبمناسبة حلول عيد الأم علينا، ترتفع مؤشرات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير ومن ضمنهم الأبناء الكبار منهم والصغار، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد عيد الأم 2021 وحكم الاحتفال به.

موعد عيد الأم 2021 وحكم الاحتفال به


وفقًا لما يجري كل عام للإحتفال بعيد الأم، فهو يأتي يوم 21 مارس من كل عام، ويحل علينا عيد الأمهات في هذا الشهر الموافق يوم الأحد، وهذا العام يصادف الاحتفال من نفس ذات التاريخ الميلادي في مصر، ويستعد الجميع من الكبار والصغار للاحتفال بعيد الأم وتقديم أفضل أنواع الهدايا وأرق وأحن الكلمات، من خلال الرسائل الهاتفية أو على مواقع التواصل مثل ( الفيسبوك - الواتساب ).

حكم الاحتفال بعيد الأم


رغم أن الأمهات تنظر هذا اليوم السعيد للاحتفال فيه مع أولادها وأحفادها، إلا أن بعض الناس اختلفوا في حكم الاحتفال بعيد الأم، ولكن يعتبر عيد الأم من الاحتفالات الجائزة شرعًا ولا يكون فيه حرجًا أبدًا لمن يحتفل به، بل أنه يعتبر مظهر من مظاهر الحب والسعادة والبر والإحسان للأمهات، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية.

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