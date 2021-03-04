أولى جلسات محاكمة «ريناد عماد» في «التحريض على الفسق» اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة فتاة "تيك توك" ريناد عماد، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.وكانت النيابة واجهت المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة، والتي نشرتها على صفحة الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.وكانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.وقررت النيابة العامة بالدقي حبس المتهمة وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.