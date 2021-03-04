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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فتشوه عاريًا».. النيابة التركية ترفض اتهام أحد السجناء للأمن

الخميس 04/مارس/2021 - 07:07 ص
النيابة العامة في
النيابة العامة في تركيا
هدير سند
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قضت النيابة العامة في تركيا، برفض اتهام مسجون لحراس سجن "أفيون قره حصار"، بتفتيشه عاريا دون داعٍ والاعتداء على كرامته.

وقرر المدعي العام التركي أن التفتيش العاري في السجون التركية، يتم وفقا للتشريع، وذلك خلال رده على دعوى القضائية رفعها المسجون "هـ.ي".

وكان هـ.ي، الموجود في سجن أفيون قره حصار، اقام دعوى قضائية أوضح خلالها أنه تعرض للتفتيش العاري والاعتداء والتعذيب من قبل الحراس أثناء نقله من سجن بانديرما إلى أفيون في 12 فبراير 2020.

وأكد محامي هـ.ي أن التفتيش العاري يعد ممارسة ضد كرامة البشر، أشار إلى أن 5 حراس في سجن أفيون قره حصار، أجبروا موكله على خلع ملابسه للتفتيش عاريا، كما أنهم هاجموه بالركلات واللكمات، واستخدموا العديد من العبارات المهينة والمسيئة ضده.

وأشار المحامي إلى أن هناك 18 شخصا مروا بنفس الممارسة في السجن ذاته، ولم يتم إخضاعهم لفحص طبي في السجن للحصول على تقرير طبي يفيد بالضرب، حيث ذكر أنه لا يوجد أطباء في السجن، حتى لم يتم نقلهم إلى المستشفى.


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