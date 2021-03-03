مباحثات روسية ليبية لبحث سبل تذليل الصعاب أمام المصالحة

بحث القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، جمشيد بولتايف، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة آخر التطورات في المنطقة وسبل تذليل الصعاب لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين الأطراف الليبية.وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إلى أن المحادثات تناولت "بحث الوضع الراهن في مسار التسوية الليبية في ضوء الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا"، وتابع البيان أنه "في سياق تبادل الآراء حول أفق تطور العلاقات الروسية الليبية جرى التأكيد على اهتمام كلا الطرفين باستئناف وتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي متبادل المنفعة بالتوازي مع ضمان شروط الأمن الضرورية في أراضي ليبيا".