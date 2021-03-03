الشرطة الإيطالية تصادر 96 مليون دولار للمافيا

نفذت الشرطة الإيطالية عملية واسعة النطاق ضد منظمة مافيا على صلات بعناصر في ألمانيا ومالطا وبولندا، حسبما قالت السلطات في مدينة كاتانيا بصقلية الأربعاء.وقالت الشرطة المالية في كاتانيا، إنه تم إصدار مذكرات اعتقال واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد 23 مشتبها بهم، على الرغم من أن التحقيق يشمل أكثر من 300 شخص.وأوضحت أنه تم إصدار 12 مذكرة اعتقال وتم وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية، في حين تم منع آخرين من القيام بأعمال تجارية، ويرتبط التحقيق بمزاعم المقامرة غير القانونية على الإنترنت وكذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال. وتردد أن المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة سانتابولا ايركولانو التابعة لمافيا كوزا نوسترا الصقلية.كما تمت مصادرة أموال وعقارات بقيمة 80 مليون يورو (96 مليون دولار) في إطار العملية، وشملت المواقع مبان في إقليم إميليا رومانيا وفي أبوليا، وكذلك فندقا ومطعما في ولاية بادن فورتمبيرج في ألمانيا.وبالإضافة إلى إدارة منصبة غير قانونية على الإنترنت للمراهنة على المسابقات الرياضية، تردد أن المشتبه بهم قاموا أيضا بإدارة شبكة غير قانونية لتحول الأموال دوليا.وأضافت السلطات أن عناصر في جزيرة مالطا وبولندا لعبت دورا مهما في العملية الإجرامية.