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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يطرح «أنا البطل» على يوتيوب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:10 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدري
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طرح النجم محمد رمضان، منذ قليل، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار، وإسلام شندي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وألحان كالوشا الفنار، وفكرة محمود رمضان، ومدير تصوير وائل درويش، ومونتاج إسلام حسن، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، وبروديوسر نور ناجي، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، وإخراج حسام الحسيني.

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