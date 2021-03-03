4300 إصابة و77 وفاة جديدة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا نحو 4 آلاف و300 إصابة جديدة، و77 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو رومانيا الدولي، اليوم الأربعاء، أن العدد الكلي للإصابات في البلاد بلغ 812 ألف إصابة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات من جراء الفيروس إلى 20 ألفًا و686 حالة، كما يتلقى 1032 مريضًا بـ "كوفيد-19" العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.وحققت رومانيا مليون عملية تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد مرور شهرين من بدء حملة التطعيم الجماعية.فيما يزداد عدد المدن المصنفة باللون الأحمر في رومانيا من حيث انتشار إصابات الفيروس بها، من بينها مدينة تيميشوارا غربي البلاد التي قد تشهد فرض حالة إغلاق لمكافحة المرض كما أنه لم يعد بها المزيد من السرائر المجانية في المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة.