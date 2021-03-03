رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4300 إصابة و77 وفاة جديدة بكورونا في رومانيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:26 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
ا ش ا
طباعة
سجلت رومانيا نحو 4 آلاف و300 إصابة جديدة، و77 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر راديو رومانيا الدولي، اليوم الأربعاء، أن العدد الكلي للإصابات في البلاد بلغ 812 ألف إصابة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات من جراء الفيروس إلى 20 ألفًا و686 حالة، كما يتلقى 1032 مريضًا بـ "كوفيد-19" العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة.

وحققت رومانيا مليون عملية تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد مرور شهرين من بدء حملة التطعيم الجماعية.

فيما يزداد عدد المدن المصنفة باللون الأحمر في رومانيا من حيث انتشار إصابات الفيروس بها، من بينها مدينة تيميشوارا غربي البلاد التي قد تشهد فرض حالة إغلاق لمكافحة المرض كما أنه لم يعد بها المزيد من السرائر المجانية في المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

رضوى الشربيني تدخل فى نوبة بكاء قبل جنازة والدتها (صور)

الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»