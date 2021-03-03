موعد دخول المدارس 2021 الفصل الدراسي الثاني





وفقا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها لاستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية فإن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 21 مارس المقبل بجميع المراحل التعليمية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى الفيروس القاتل الذي حصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية ومنها إلى باقي دول العالم









تطبيق نظام الحضور اختيار للطلاب في الفصل الدراسي الثاني





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الطلاب حرية الحضور إلى المدارس واستكمال العملية التعليمية بالشكل التقليدي أو عدم الحضور واستكمال المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني ولكن بشرط توقيع ولي الأمر إقرار بذلك خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية خصوصا للطلاب ضعيفي المناعة حيث يخترق الفيروس الجسم عن طريق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة ويؤدي إلى الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم





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إجراءات احترازية ضد كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني





لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس 2021 الفصل الدراسي الثاني إلا عقب التشديد على الإجراءات الاحترازية الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين طلاب المدارس من تعقيم الفصول والمباني المدرسية و إلزام الطلاب بإرتداء الكمامات الواقية للوجه و إلتزام المسافات الآمنة بين الطلاب في الفصول و استخدام الكحول لتعقيم اليدين بالإضافة إلى جهاز قياس الحرارة قبل دخول الطلاب للمدارس ووجود غرفة عزل في حالة الاشتباه بالإصابة بين الطلاب لعدم مخالطة المشتبة به بباقى الطلاب



