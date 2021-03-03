ماليزيا تعتزم إلزام مصابي كورونا بارتداء أساور تعقب

قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، اليوم الأربعاء، إنه ابتداء من 11 مارس الجاري سوف تلزم ماليزيا أي شخص مصاب بفيروس كورونا بارتداء سوار تعقب إلكتروني.وأضاف الوزير: "سوف يتم ارتداء السوار لمدة عشرة أيام"، موضحا أنه سوف يتم فرض عقوبات في حال أزال الشخص السوار أو قام بتعديله أو الإضرار به أو فقدانه.كما سوف يتم إلزام المخالطين لأي شخص مصاب بفيروس كورونا بارتداء السوار أيضا.ويأتي هذا التصريح بعد يوم من تخفيف ماليزيا القيود المفروضة منذ يناير الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.مع ذلك، سوف يستمر العمل بحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في يناير الماضي، حتى أغسطس المقبل.