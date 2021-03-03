فيصل بن فرحان: نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية

أعرب وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبي، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.كما أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لم تدخر جهدًا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.وقال «شكري»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 155، اليوم الأربعاء: «ندعم المفاوضات الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وندعم وقف التدخلات الخارجية بها».