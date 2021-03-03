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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: التسوية لـ209 موظفين في 3 وحدات إدارية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ"التسوية" لـ209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ، إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لـ163 موظفا بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف و27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، و19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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