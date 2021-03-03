10 صور من جنازة والدة رضوى الشربينى

حضرت الإعلامية رضوى الشربيني، تشييع جثمان والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحضور الأقارب والأصدقاء في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم، حيث ظهرت رضوى في صور التقطتها "الدستور" وهي تبكي بشكل كبير.وكانت قد أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها أمس "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، أدعوا لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".