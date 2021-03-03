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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اشتراطات البناء الجديد: 7 طوابق وأرضي حد أقصى للارتفاع والواجهة 8 أمتار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:44 م
جريدة الدستور
سعيدة عامر
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كشف السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون اشتراطات البناء، الذي تقدمت به الحكومة أمس ممثلة في وزيري التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وعاصم الجزار وزير الإسكان، حيث نص المشروع على تحديد 7 طوابق ودور أرضي كحد أقصى للارتفاعات بأغلب المحافظات، وطالب "شمس الدين " باستثناء المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي من هذا الشرط وأكد الوزيرين دراسة هذا الشرط مع المحافظين.

كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن النواب طالبوا بحذف المادة الخاصة باشتراط ألا تقل واجهة المبنى عن 8 أمتار ففي بعض الحالات يكون المبنى لورثة ويقسم وتقل واجهته عن الـ 8 أمتار.

وكان وزيري التنمية المحلية والإسكان عقدوا مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب وعرضوا خلال الاجتماع مقترح الحكومة اشتراطات البناء.

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