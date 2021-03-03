ضبط أقراص مخدرة بحوزة شخصين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين بالإسكندرية.وتمكنت قوة أمنية أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما "كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة".بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.