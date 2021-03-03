بعد إقرار القانون الجديد.. ما اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم؟

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا (وقوفا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، بالوزارة المختصة، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه.ويختص المجلس بالآتي:1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.