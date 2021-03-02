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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 7 آلاف عبوة أعشاب طبية غير مسجلة في الجيزة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:36 م
مباحث التموين والتجارة
مباحث التموين والتجارة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (46 صنف علاجي بإجمالي 7434 عبوة أعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة) بحوزة (المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة الأعشاب الطبية - ملك شخص آخر، وكلاهما مقيم بالجيزة) لمزاولته نشاطًا مؤثمًا قانونًا بحيازة كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

باستكمال الفحص تبين أن للشركة مركزا للعلاج الطبيعي تابع لها بذات العقار وباستهداف المقر المشار إليه صحبة اللجان المختصة تم ضبط المدير المسئول عن المركز (أخصائي علاج طبيعي، مقيم بمحافظة سوهاج) حيث تبين من الفحص أن المركز غير مرخص، وأن المذكور يزاول مهنة الطب بدون ترخيص ويقوم بتحرير تذاكر علاجية للمترددين على المركز لصرفها من الشركة سالفة الذكر بمواجهة المتهمان اعترفا بما نسب إليهما.

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