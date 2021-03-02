البعثة الأممية تبحث مع برلمان ليبيا منح الثقة لحكومة الدبيبة

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.وأوضح البرلمان الليبي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الجانبين بحثا الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ليبيا.كما تناول اللقاء حسب البيان تطورات العملية السياسية واستعدادات مجلس النواب لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ومناقشة الملف الاقتصادي ومساره الذي ترعاه البعثة الأممية.ودعت البعثة الأممية في وقت سابق مجلس النواب إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في موعدها الموافق الثامن من مارس الجاري.