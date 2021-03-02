رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية تنفي تلقيها تقريرًا بشأن وقوع رشاوى باختيار حكومة ليبيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:07 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
طباعة
‏دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، للإسراع بتقديم تشكيلته الوزارية.

وحثت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيانها عقب لقاء وفد البعثة بالدبيبة في طرابلس، البرلمان على عقد جلسة 8 مارس الجاري في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

ونفت ‏البعثة الأممية تلقيها تقرير لجنة الخبراء حول وجود رشاوى في منتدى الحوار، مشيرة إلى أن هذه اللجنة كيان منفصل عن البعثة.

يذكر أن حكومة الوحدة الليبية نفت وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي الليبي الذي أتى بالحكومة الجديدة، مؤكدة أن هذه الأخبار محاولة للتشويش على نزاهة الانتخابات التى جرت من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.

واستنكرت الحكومة بشدة هذه التصريحات الصحفية غير المسئولة وعدم دقتها وما هي فحوى نشر هكذا أخبـار في هذا الوقت بالذات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة