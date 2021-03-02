البعثة الأممية تنفي تلقيها تقريرًا بشأن وقوع رشاوى باختيار حكومة ليبيا

‏دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، للإسراع بتقديم تشكيلته الوزارية.وحثت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيانها عقب لقاء وفد البعثة بالدبيبة في طرابلس، البرلمان على عقد جلسة 8 مارس الجاري في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.ونفت ‏البعثة الأممية تلقيها تقرير لجنة الخبراء حول وجود رشاوى في منتدى الحوار، مشيرة إلى أن هذه اللجنة كيان منفصل عن البعثة.يذكر أن حكومة الوحدة الليبية نفت وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي الليبي الذي أتى بالحكومة الجديدة، مؤكدة أن هذه الأخبار محاولة للتشويش على نزاهة الانتخابات التى جرت من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.واستنكرت الحكومة بشدة هذه التصريحات الصحفية غير المسئولة وعدم دقتها وما هي فحوى نشر هكذا أخبـار في هذا الوقت بالذات.