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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأرميني يجدد رفضه المصادقة على إقالة رئيس الأركان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:36 م
رئيس أرمينيا أرمين
رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان،
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جدد رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان، رفضه المصادقة على مرسوم رئيس الحكومة نيكول باشينيان بإقالة رئيس الأركان أونيك جاسباريان، لكن وفقا للقانون الأرمني فإن القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائيا بعد ثلاثة أيام.
وأفادت الرئاسة الأرمنية - في بيان الثلاثاء - بأن سركيسيان رفض للمرة الثانية التوقيع على طلب تقدم به باشينيان لعزل جاسباريان من منصبه، باعتبار أن المصادقة على مرسومه من اختصاصات رئيس الدولة.
وأضافت أن سركيسيان توجه إلى المحكمة الدستورية بطلب التحقق من مدى دستورية التعديلات التي أدرجت عام 2018 في قانون الخدمة العسكرية والتي تصرف باشينيان على أساسها.

وكان باشينيان وقع الخميس الماضي، على مرسوم بإقالة جاسباريان بعد أن طالبت قيادة الجيش باستقالة باشينيان وحكومته، ما فاقم بشدة الوضع السياسي المتأزم أصلا في أرمينيا بعد هزيمتها في الحرب مع أذربيجان حول إقليم قره باغ في نوفمبر الماضي.

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