المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة سيارة بالإكراه في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم "ح. م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه في المعادي.صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.وأسندت النيابة العامة للمتهم "ح. م"، وآخر سبق الحكم عليه، سرقة السيارة الأجرة المملوكة للمجنى عليه "م. م"، وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه، بأن استقل المتهمان مع المجنى عليه سيارته الأجرة لتوصيلهما إلى وجهتهما، ثم باغتاه بأن أشهر المتهم سلاحا أبيض "سكينًا" مما أثار الرعب في نفسه، وقام المتهم الثاني بتقييده، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها على النحو المبيت بالتحقيقات.كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة تعريض حياة المجنى عليه للخطر وتهديده، بعد أن قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض "سكين" في وجهه مما قيد من حريته وعرض حياته للخطر على النحو المبيت بالتحقيقات.