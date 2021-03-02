«شكري» عن سد النهضة: وصلنا لمرحلة يجب أن يراعي فيها الجميع مصالح الشعوب

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر والسودان لديهما رؤية مشتركة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي بحكم أنهما دولتا مصب، لافتًا إلى أننا نمر الآن بمرحلة غاية في الأهمية بعد الجولات المستفيضة، لنصل إلى نقطة لا بد أن يراعي الجميع أثرها على الشعوب.وشدد وزير الخارجية على أن أي سياسات لفرض الأمر الواقع تخرج عن إطار العلاقات السياسية الإيجابية، لافتًا إلى أن مباحثاته مع نظيرته السودانية تضمنت ضرورة السير قدما لاتفاق عادل ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متواز، واستفادة إثيوبيا بالتنمية دون الإضرار الجسيم بدولتي المصب، وسوف نسعى بالدفع قدما لهذا الاتفاق بعيدا عن التوتر والمواجهة.